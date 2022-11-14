Kaza, saat 10.00 sıralarında Koruyaka köyü Armut Alanı mevkiinde meydana geldi.

Komşu olan Zübeyde Karademir, 47 yaşındaki Hüseyin Kurşun ve 48 yaşındaki Durmuş Akköz traktörle tarlaya gitmek için yola çıktı.

Akköz'ün kullandığı traktör, toprak yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, traktörün altında kalan Karademir yaşamını yitirdi. Yaralanan Durmuş Akköz ile Hüseyin Kurşun ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre önce eşinden ayrılan 3 çocuk annesi Karademir'in cenazesi, otopsi için Yalvaç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.