Hazer Dinari Kültür Merkezi'nde sevenlerinin yoğun ilgisi altında sahneye çıkan Uzman Aile Danışması Yazar Saliha Erdim, aile içi iletişim, aile değerlerinin korunması ve güçlendirilmesi, toplum için ailenin önemi üzerine önemli tavsiyelerde bulundu.

[Fotoğraf: iHA]

Aile kavramının korunması için herkesin üzerine düşen görevleri layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini söyleyen Erdim, şöyle konuştu:

“Aile içinde saygı, sevgi, ve hoşgörü çok önemlidir, herkes birbirinde saygı duymalı ve birbirini motive edecek davranışlarda bulunmalıdır. Anne ve baba çocuklarına örnek davranışlarda bulunmalıdır, aile içinde kullanılan dil ve üslup büyük önem taşıyor, dilimiz güzel olursa halimizde güzel olacaktır. Karşımızdakine değer verecek bir davranış şeklini hayatımızın her anında ortaya koymamız, aile içindeki dayanışma ve birliktelik anlayışına büyük güç katacaktır. Eşlerin birbirine karşı tutumları, yaklaşımları, söylemleri ve davranış şekilleri iyi niyet temelinde yükselmelidir. İyi niyetleri görme avcısı olmalıyız, faziletleri fark etme ve fark ettirme avcısı olmalıyız. Aile, ahlakın oluştuğu ve geliştiği kurumdur. Aile dinin öğrenildiği ve ilk yaşandığı kurumdur. Aile insani değerlerin sözlü ve fiili olarak örneklendiği, yeni değerlerin üretildiği, insanların birbirlerini yücelttiği, Allah ile aralarındaki engelleri kaldırdığı kurumdur. Ailesinin izini taşımayan yoktur. İnsan önce kendisini sevmeli ve değer vermelidir, kendisini yaradan Rabbine şükretmelidir, bunu yaparsak herkese severiz."

Anadolu Gençlik Derneği Kütahya Şubesi Kadın Kolları Başkanı Serpil Adıgüzel, konferans sonrası Erdim'e hediye takdim etti.

[Fotoğraf: İHA]

Erdim, büyük ilgi gören konferansının ardından sevenleriyle bol bol fotoğraf çektirip, kitaplarını imzaladı.