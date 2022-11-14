Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, "jeotermal ve tarım" alanında hazırladıkları projelerin ulusal ölçekte tanıtımı için basın yayın kuruluşlarında programlara katıldıklarını ifade etti.

Bu projelerden birisinin de "Ceviz Odaklı Kalkınma ve Gelişim Projesi" olduğunu hatırlatan Karakaya, ceviz üretiminde hem yatırımcı sayısını hem de verimi artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Ziraat ve Fen Edebiyat fakülteleri öğretim üyelerinin çalışmalarıyla ceviz üretimi için kentin iklim haritasını çıkardıklarına işaret eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Ceviz üretimi bu bölgenin bir gerçeği. Kırşehir’in bir ceviz markası ve ceviz üretim alışkanlığı var. Ceviz bahçelerinin bilinçsiz kurulumundan kaynaklı verim kayıpları var. Bu noktada biz ne yapabiliriz dedik ve coğrafi bilgi sistemi ile Kırşehir’in iklim haritasını çıkarttık. Hangi bölgede hangi ceviz çeşidi iyi yetişir, bunun cevabını Otomasyon Danışma Merkezi ile çiftçi nereye bahçe kuracaksa ona o bölgeye en uygun çeşidin bilgisini veriyoruz. Bu sayede ithalatçı olduğumuz bir üründe verim artacak ve çiftçi kazanacak."