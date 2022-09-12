Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 02:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Otoyolun İstanbul istikametinde Hereke Tüneli içerisinde 3 otomobil, panelvan ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada A.G'nin kullandığı 34 DDZ 209 plakalı otomobildeki F.G. ile V.E. idaresindeki 34 UU 8238 plakalı otomobilde bulunan E.E. ve E.E. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle güzergahta uzun araç kuyruğu oluştu. Kontrollü sağlanan ulaşım, araçların çekilmesiyle normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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