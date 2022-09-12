Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 02:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da düğün sonrası bıçaklı kavga: 1 ölü
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Çamözü köyünde bir düğünün ardından davetlilerden E.A. (36), R.T. (35) ve E.Ç. (35) ile S.Ö. (46), oğulları M.Ö. (27) ve D.Ö. (26) arasında tartışma yaşandı.
Bir süre sonra iki grup arasında çıkan kavgada, E.Ç. bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sultandağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Şüpheliler S.Ö, M.Ö. ve D.Ö. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
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