Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
2. Elizabeth'in cenazesi Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a taşınıyor
[Fotograf: Reuters]
İskoçya'da tatilini geçirdiği Balmoral Kalesi'nde 8 Eylül'de hayatını kaybeden Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi, başkent Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na taşınıyor.
Birleşik Krallık Kraliçesi'nin cenazesi TSİ 12.00'da yaşamını yitirdiği İskoçya'nın Aberdeenshire bölgesindeki Balmoral Kalesi'nden alınarak, kortej eşliğinde Edinburgh'a doğru yola çıktı.
Cenazenin geçtiği yol boyunca sıralanan çok sayıda kişi yola çiçekler bıraktı.
2. Elizabeth'in cenaze töreni 19 Eylül Pazartesi yapılacak
2. Elizabeth'in cenazesi Edinburgh'taki Holyroodhouse Sarayı'na konulmadan önce Aberdeen ve Dundee'den de geçecek.
Cenazenin Balmoral Kalesi'nden Edinburgh'a yolculuğu yaklaşık 6 saat sürecek.
96 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Krallık Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenazesi 13 Eylül Salı günü Londra'ya getirilecek ve 19 Eylül Pazartesi cenaze töreni düzenlenecek.
Etiketler: İngiltere
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