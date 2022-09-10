İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri İkinci Bölge Komutanı Ramazan Zirahi, yaptığı açıklamada Basra Körfezi'nde 757 bin litre kaçak yakıt taşıyan yabancı bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

Zirahi, “757 bin litre kaçak akaryakıt taşıyan yabancı gemiye gerçekleştirilen operasyon ile el konuldu ve 7 yabancı uyruklu mürettebat ise tutuklanarak adli makamlara teslim edildi” dedi.

Zirahi, mürettebatın uyruklarına ilişkin bilgi ise vermedi.