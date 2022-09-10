Denize kıyısı olmamasına rağmen su kaynakları bakımından Türkiye’nin önemli kentlerinden biri olan Kahramanmaraş’ta üçüncü kez balık festivali coşkusu başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi, Türkoğlu Belediyesi ve Kahramanmaraş Balıkçılar Derneği tarafından yürütülecek olan festival Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törenle açıldı. Festival, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. İlk olarak kürsüye gelen Balıkçılar Derneği Başkanı İbrahim Sarı, “Balığı ve balıkçılığı önce Türkiye sonra da dünyaya duyurmayı hedefliyoruz. Bütün destek verenlere teşekkür ederiz. İlk yıl 500, ikinci yıl 5 bin bu yıl ise 20 bin balık ikramlarımız olacak” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir ise, “Su kaynakları bakımından oldukça zengin olan ilimiz 1034 kilometre uzunluğunda 22 adet akarsu kaynağı, 24 adet durgun su yüzeyine sahiptir. İlimiz sınırlarında 52 işletmede ise balık yetiştiriciliği onayı verilmiştir. Bu işletmelerde yıllık 7 bin 500 ton alabalık üretimi mevcuttur. Bu işletmelerde ise yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanmaktadır” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de, “Şehrimizdeki balıkçı esnafımız ile ilgili çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Birçok sektörde öncüyüz ama denizi olmayan bir yerde balıkçılığın ön plana çıkması ve ihracat yapıyor olmamızın ne kadar kıymetli olduğunu da biliyoruz. Bu ve benzeri etkinliklerle bunların daha da artırılmasını biliyoruz. Su potansiyeli yüksek olan şehrimizde de su ürünlerinin ne kadar güzel ve lezzetli olduğunu biliyoruz. Yetiştirilen alabalığın da kırmızı alabalığa denk olduğunu da biliyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından balıkçılar derneğince protokol temsilcilerine plaketleri takdim edildi. 2 gün boyunca gerçekleştirilecek olan etkinliklerde, 20 bin alabalık vatandaşlara ikram edilecek. Aynı zamanda festivalde konser, sergiler, yarışmalar ve farklı etkinlikler vatandaşlarla buluşturulacak.