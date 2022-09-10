Valilik toplantı salonunda gerçekleşen programda konuşan Vali Epcim, “Eğitimdeki süreci güvenlik boyutunda ciddi şekilde takip ediyoruz. Uyuşturucu ile mücadele konusunda son dönemlerde önemli operasyonlar yapılıyor. İlimiz de uyuşturucu konusunda en iyi mücadele eden şehirler arasında gösterilmektedir. Tabi bunda Bayburt halkının önemli yeri var. Biz de bunun farkındayız. Bu olanakları bize sağlayan Bayburt halkının irfanına ve kültürüne güveniyoruz.” diyerek eğitimdeki asayiş ve güvenlik hususunda tüm kurumları ortak hareket etmeye davet ederek herkese hayırlı çalışmalar diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’de toplantıdaki açıklamasında, “Okula uyum eğitimleri çerçevesinde ilimizdeki 950 anaokulu ve 1097 1. sınıf öğrencimizle 5 Eylül’de eğitim öğretime başladık. 12 Eylül itibarıyla tüm okullarımızı 917 öğretmen 13386 öğrenci ve 431 personelle açacağız. Hepimiz bunun tatlı telaşı içindeyiz. Gönül ister ki eğitim öğretim faaliyetlerini yürütürken öğrencilerimizin saçının teline zarar gelmesin, öğretmenlerimizin gönlüne hüzün girmesin, şoförlerimizin tekerine taş değmesin. Kısacası eğitim öğretim serüvenimiz kazasız belasız şekilde devam etsin. Bu hususta eğitimin tüm paydaşlarına birtakım vazifeler düşüyor. Biz de gerekli tedbirleri alarak bu konuda duyarlı olmamız gerektiğinin farkındayız. Valimizin önderliğinde, Belediye Başkanımızın ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da desteğiyle yeni eğitim öğretim yılını sorunsuz bir şekilde tamamlamayı temenni ediyorum.” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ayrıca Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği “eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimi, okul öncesi eğitime erişimin artırılması ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi” olmak üzere dört temel eğitim politikasına dikkat çekti.

Asayiş ve trafik tedbirleri toplantısı, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney’in 2021-2022 eğitim öğretim yılında tamamlanan faaliyetler ve 2022-2023 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar hakkında yaptığı sunumun ardından Vali Cüneyt Epcim’in katılımcılara söz hakkı vermesiyle devam etti. Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, akademik başarıya ve sınav başarısına hizmet edecek şekilde bir yol haritası belirlediklerini, eğitim bir süreç işi olduğunu, herkesin kendini bu konuda sorumlu hissetmesi gerektiğini ve herkesin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirterek yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için hayırlara vesile olmasını diledikten sonra toplantı sona erdi.