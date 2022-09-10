Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da jandarma okulların çevresinde denetim yaptı
Aydın'da jandarma ekipleri, okulların çevresinde denetim gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesindeki okulların çevresinde yürüttüğü çalışma kapsamında öğrencilerle sohbet etti, hediyeler verdi.
Ekipler, okul servis araçlarını da denetledi.
Etiketler: Aydın
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