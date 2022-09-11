Haber Giriş: 11 Eylül 2022 Pazar 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'daki çöp tesisinde bir bebeğin cansız bedeni bulundu
[Fotograf: DHA]
Trabzon'un Araklı ilçesinde Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde bir bebeğin cansız bedeni bulundu.
Araklı ilçesine bağlı Taşönü Mahallesi'nde bulunan Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisleri'nde çalışan işçiler, çöplerin arasında erkek bebek cesedi olduğunu fark etti.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Bebeğin cesedi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Polis, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.
Etiketler: Trabzon
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