Alınan bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 45 PN 002 plakalı otomobil, Manisa Turgutlu yolu Akpınar mevkiinde, T.T. yönetimindeki 35 TIT 17 plakalı cipe çarptı.

Kazada yaralanan her iki araçtaki yolcular İ.T. (40) ve M.Ç. (50), 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.