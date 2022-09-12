Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 01:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil cipe çarptı: 2 yaralı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, otomobilin cipe çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 45 PN 002 plakalı otomobil, Manisa Turgutlu yolu Akpınar mevkiinde, T.T. yönetimindeki 35 TIT 17 plakalı cipe çarptı.
Kazada yaralanan her iki araçtaki yolcular İ.T. (40) ve M.Ç. (50), 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
M.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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