Alınan bilgiye göre, Karaman-Ereğli kara yolunun 15. kilometresinde sürücülerinin ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada Ümmühan Avcı (45) ile İsmail (52), Hacer (45) ve Fatma Durut (5) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından kara yolunda ulaşım normale döndü.