Kocaeli'nin Gebze ilçesinde alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir iş yerinde yapılan aramada, kaçak ürünler için kullanılan 130 bandrol, paketler halinde 375 gram pipo tütünü, 7 kilogram açık kıyılmış tütün, 30 kutu makaron, 70 kutu içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kaçak tütün sattığı belirlenen İ.D. hakkında adli işlem uygulandı.