Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Tonya ilçesine bağlı Melikşan ve Büyük mahallelerinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapıldığı istihbaratı üzerine 2 şüpheli şahsa ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik arama köpeğinin de katıldığı aramalarda, 3 bin 72 kök hint keneviri, 14 gram kubar esrar, 2 tabanca şarjörü ve 85 tabanca fişeği ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla şüpheliler, adli makamlara sevk edilerek haklarında gerekli işlemlere başlandı.