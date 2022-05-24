Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 20:04Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kocaeli'de kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı
Kocaeli'de piyasaya sürülmeye hazır kaçak tütün ve makaronlar ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığa yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, M.M. isimli şahsın Kocaeli’ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği ihbarını aldı.
Ekipler, 60 kilo kıyılmış tütün, 14 bin boş makaron ve 2 bin 400 dolu makaron ele geçirdi.
Ürünlere el konulurken şahıs hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Kocaeli Kaçakçılık
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