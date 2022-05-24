Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığa yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, M.M. isimli şahsın Kocaeli’ye yüklü miktarda kaçak sigara ve makaron getirerek piyasaya süreceği ihbarını aldı.

Ekipler, 60 kilo kıyılmış tütün, 14 bin boş makaron ve 2 bin 400 dolu makaron ele geçirdi.

Ürünlere el konulurken şahıs hakkında işlem başlatıldı.