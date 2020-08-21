Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de döküm fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, bir döküm fabrikasında yangın çıktı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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