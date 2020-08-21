Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü verecekleri müjde ile Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağını belirtmişti.

"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz"

Erdoğan, "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi saat kaçta ve nerede açıklayacak?

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjdeye odaklanırken, Erdoğan'ın açıklamayı bugün saat 15.00'te İstanbul'da yapacağı ifade edildi.

Bakan Albayrak tüyo vermişti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış töreninin ardından önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde duyurusu üzerine açıklama yapan Albayrak, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor. Türkiye artık bu teknolojilerde de söz sahibi ülkelerden birisi olacak. Bunun bir sonraki adımı enerji depolama. Biz bunu başardıysak, enerji depolama tesisinin de yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceğiz" ifadelerini kullanmıştı.