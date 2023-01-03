Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı 05:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de ağaca çarpan minibüsteki 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaca çarpan minibüsteki yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Selimiye Mahallesi Beyoğlu Caddesi'nde S.A. idaresindeki minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Kazada sürücü S.A. ile yolcu H.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılarak Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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