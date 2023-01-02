Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 20:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da hazır gıda şirketi, artan enerji maliyetleri nedeniyle üretimini kısmen durdurdu
Fransız hazır gıda üreticisi Cofigeo grubu, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle 1 ay süreliğine üretiminin bir bölümünü durdurdu.
Ulusal basındaki habere göre, 1 aylığına üretiminin yüzde 80'ini durduran Cofigeo grubu, ülkedeki 4 fabrikasını kapattı.
Şirketin yıllık enerji faturasının 4 milyondan 40 milyona çıktığı kaydedildi.
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