Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, daha güvenli bir ulaşım için yol yapım ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Kırsalda grup mahalle yollarında yeni yol yaparak ulaşımda önemli bir sorunu çözen ekipler, vatandaşların güvenliği için çalışma yürütüyor.

Ekipler, merkezde bulunan cadde, bulvar ve yeni açılan yollarda 357 bin 531 ton sıcak asfalt serdi, 17 ilçede devam eden çalışmalarda ise kırsaldaki 1871 kilometrelik yol tamamlandı.

Kent merkezi ve kırsal mahallelerde yürütülen çalışmalarda 400 bin metrekare parke, 38 bin 387 metrekare bazalt, 19 bin 324 metrekare kaldırım ve 77 bin 492 metre bordür döşendi, 595 aydınlatma direği ile caddeler ışıklandırıldı.

Sur ilçesi Sarılar Mahallesinde, Dicle Nehri üzerinde 108 metre uzunluğundaki köprü yapım çalışması tamamlandı.

Ekipler ayrıca Kulp ilçesi Aygün ve Tuzla mahallelerine inşa ettiği köprü ile vatandaşların seyahat sürelerini kısalttı.