Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 9 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 192 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık-2 Ocak'ta kent genelinde asayiş uygulamaları yaptı.
Çalışmada, çeşitli suçlara karıştıkları öne sürülen 192 şüpheli gözaltına alındı, ruhsatsız 2 tüfek ve 10 tabanca ile çalıntı otomobil ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı.
Etiketler: Osmaniye
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