Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KOSKEM bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma olaylarına anında müdahalede bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü, mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere görev alanları belirlenen plajlarda, her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarıyor. Bu kapsamda 101 personel 11 merkezde cankurtaranlık hizmeti veriyor.

Ekipler hafta sonunda, Kandıra bölgesindeki Cebeci'de 47, Kumcağız'da 48, Kerpe'de 22, Sarısu'da 21, Seyrek'te 6, Bağırganlı'da 13, Karamürsel ilçesinde 15, Bayramoğlu'nda 3, Darıca ilçesinde 6 ve görev alanı dışında da 7 kişi olmak üzere 188 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.

Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 63 kişiye de ambulans birimlerince sağlık hizmeti verildi.

Sakarya'da 67 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Müdahale Şube Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri, hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren 67 kişiye müdahale etti.

Karadeniz'de sıklıkla yaşanan "rip akıntısı" nedeniyle özellikle hafta sonları teyakkuz halinde çalışan cankurtaran ekipleri, Karasu ve Kocaali sahillerinde 61 personel, 40 cankurtaran kulesi, 7 jetski ve 2 zodyak botla vatandaşların sahil hattında güvenliğini sağlıyor.

Vakalara anında müdahale eden ekipler, hafta sonunda 67 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Rip akıntısına yakalanan vatandaşlara sahile doğru değil, açığa ya da sahile paralel şekilde yüzmeleri tavsiyesinde bulunan cankurtaranlar, vatandaşları ikazları dikkate almaları konusunda uyardı.