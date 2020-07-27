Haber Giriş: Kaynak: AA
Konya'da mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde mahsur kalan keçiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde alınan bilgiye göre, Çatmakaya mevkisindeki dik yamaçların bulunduğu alanda 4 keçi çıktığı zirveden geri inemedi. Keçilerin çobanlığını yapan kişinin haber vermesiyle olay yerine ulaşan AFAD ekipleri, bölgede kısa sürede çalışma başlattı.
Zor şartlarda 3 saat süren uğraşın ardından kurtarılan keçiler, sahibine teslim edildi.
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