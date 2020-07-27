Yumurtalık Ziraat Odası Başkanı Tarık Yılmaz yaptığı açıklamada, mevsimin ilk ayçiceği hasadının gerçekleştiği söyledi.

İlçede yaklaşık 40 bin dönüm alanda dikimi yapılan ayçiçeğinden 800 bin ton ürün beklediklerini belirten Yılmaz, "Ortalama dönüm başına 250 kilogram, düz ovada ise 500 kilogram kadar ürün alınabiliyor. 2 bin 840 lira olan ayçiceği taban fiyatının en az 3 bin lira olmasını bekliyoruz." diye konuştu.