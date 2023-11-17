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Güncel
AA 17.11.2023 17:28

Kızıltepe'de yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği sunuldu.

Kızıltepe'de yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında "İvesi Halkın Elinde Islah Tam Yerinde Projesi" kapsamında Kızıltepe'de 6 yetiştiriciye 4'er küçükbaş hayvan desteği verildi.

Kızıltepe Orman ve Fidanlık Şefliğinde düzenlenen törende, Mardin Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Doğan ve yetiştiriciler katıldı.

Proje kapsamında Mardin genelinde 45 çiftçiye toplam 180 hayvan desteği sağlanacağı belirtildi.
 

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