Kızıltepe'de yetiştiricilere küçükbaş hayvan desteği

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında "İvesi Halkın Elinde Islah Tam Yerinde Projesi" kapsamında Kızıltepe'de 6 yetiştiriciye 4'er küçükbaş hayvan desteği verildi.

Kızıltepe Orman ve Fidanlık Şefliğinde düzenlenen törende, Mardin Vali Yardımcısı Osman Çelikkol, Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Doğan ve yetiştiriciler katıldı.

Proje kapsamında Mardin genelinde 45 çiftçiye toplam 180 hayvan desteği sağlanacağı belirtildi.

