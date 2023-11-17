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Güncel
AA 17.11.2023 17:04

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tırla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

B.A'nın kullandığı tırı kent girişinde takibe alan ekipler, Aksaray-Adana kara yolundaki uygulama noktasında aracı durdurdu.

Yapılan aramada tırın kasasındaki otomobilin tekerlerine gizlenmiş 62 kilogram skunk ele geçirdi.

Ekipler, sürücü B.A. ve tırdaki M.A. ve B.A.G'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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