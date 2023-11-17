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Güncel
AA 17.11.2023 15:50

Sakarya'da düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu sona erdi

Sakarya Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğinde düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu sona erdi.

Sakarya'da düzenlenen 3. Uluslararası İletişim Bilimleri Sempozyumu sona erdi

"Doğal Afetler ve Dezenformasyon" ana başlığıyla düzenlenen sempozyumun son gününde sinema, medya okur-yazarlığı, medya ve sosyal medya konularında oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aslan, "Doğal Afetler ve Dezenformasyon" meselesinin gazetecilikten sosyal medyaya, halkla ilişkilerden sinemaya kadar çok farklı alanlarda ele alındığını belirtti.

Aslan, dolu dolu bilgi şöleni havasında 3 gün geçirdiklerini dile getirerek "Öğrencilerimizin çok istifade ettiğini gördük çünkü salon çıkışlarında konuklara özel sorular sordular. Hem öğrencilerimiz hem de akademisyenlerimiz açısından faydalı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Akademisyenlerin yaptığı sunumları yayımlayacaklarını bildiren Aslan şunları kaydetti:

"Akademisyenlerin görüşlerini, tartışmalarını yayına dönüştürüp çıktı olarak kamuoyunun, araştırmacıların, öğrencilerin hizmetine sunacağız. Buradaki çıktılar, sonuç raporu kanun yapıcılara, üniversitelere, diğer kamu kurum ve kuruluşlara tırnak içerisinde 'tavsiye' niteliği taşıyacak. O yönden sempozyumu önemsiyorum"

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