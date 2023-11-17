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Güncel
AA 17.11.2023 15:46

Kocaeli'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Kocaeli'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

Kocaeli'de sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti

Aralarında tıp fakültesi öğrencileri, doktorlar, hemşireler, tekniker, teknisyenler ve vatandaşların bulunduğu grup, ellerinde Filistin bayrakları ve İsrail'in saldırılarını kınayan dövizlerle Kocaeli Üniversitesi Hastanesi önünde toplandı.

Gruptakiler adına basın açıklaması yapan Perihan Erdoğan, İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çevirdiğini belirterek, Gazze halkının, en temel insani haklarından mahrum bırakıldığını ve sivillerin hedef alındığı askeri harekatlarla katliama tabi tutulduğunu söyledi.

Yüzlerce hasta ve yaralının olduğu, binlerce yerinden edilmiş sivilin sığındığı hastanelerin bombalandığını anımsatan Erdoğan, daha sonra İsrail askerleri tarafından buraların işgale uğradığına dikkati çekti.

Erdoğan, hastanelere, hasta ve sağlık çalışanlarına yönelik işlenen suçların, tüm insanlık adına büyük üzüntü ve utanç sebebi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün 17 Kasım Dünya Prematüre Bebek Günü. Bugünlerde İsrail'in uyguladığı insanlık dışı ambargosu sebebiyle Gazze'ye yakıt ve elektrik tedariki kesilmiş, hastaneler hizmet veremez duruma gelmiştir. Bu durumdan en çok etkilenenlerin başında prematüre bebekler gelmektedir. Elektrik kesintisi sebebiyle yenidoğan yoğun bakım servisindeki bebekler kuvözlerden çıkarılmak zorunda kalınmış ve en son aktarılan bilgiye göre 6 bebek bu sebepten hayatını kaybetmiştir. Şu an 130 prematüre bebek aynı sebepten ölüm riskiyle karşı karşıyadır."

"Onurlu Gazze halkının mücadelesini selamlıyoruz"

Zor şartlara rağmen Gazze'deki meslektaşlarının bir hayatı daha kurtarabilmek için bombalar altında tüm gücüyle çalışmaya devam etiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizler hekim ve hekim adayları, hemşire, ebe ve sağlık çalışanları olarak işgalci İsrail'in, Gazze'de hastaneleri, hastaları, bebekleri, çocukları, yaralıları, sağlık çalışanlarını ve tüm sivilleri hedef alan barbar saldırılarını lanetliyoruz. Yaşanan bu soykırım karşısında sessiz ve duyarsız kalan yığınlardan da beri olduğumuzu ilan ediyoruz. Başta meslektaşlarımız olmak üzere vicdan sahibi tüm insanlara, bu soykırıma karşı eliyle, diliyle ve kalbiyle karşı olmaya yönelik çağrıda bulunuyoruz. Bugün Gazze'de kuvözler bebeklere mezar oluyor, Gazze'de sadece bebekler değil insanlık ölüyor."

Erdoğan, hekim ve sağlık çalışanları olarak, Gazze'deki meslektaşlarını ve kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla çocuğuyla direnişe devam eden onurlu Gazze halkının mücadelesini selamladıklarını sözlerine ekledi.

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