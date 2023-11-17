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Güncel
AA 17.11.2023 15:53

Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de aranan 3 hükümlü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Kontrollerde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan aranan ve haklarında kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası bulunan E.G. ile 8 yıl 4 ay cezası bulanan M.K.K'yi yakaladı.

Öte yandan, "dolandırıcılık" suçundan aranan ve 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A. da Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Hasandede köyünde yaptığı önleyici kolluk devriyesi sırasında yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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