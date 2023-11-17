Denizli’ye kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; yarın Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak bölgesinde rüzgarların güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına, yer yer tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.



Bölgede beklenen fırtına nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Cumartesi günü saat 11.00 sıralarında başlayacağı tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Pazar günü sabah saat 03.00 sıralarında etkisini kaybetmesi bekleniyor.