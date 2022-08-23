Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen yaz konserleri kapsamında cuma günü Duygu Kutlu ve Cevdet Arslan sahne aldı. Her iki sanatçının performansı da izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Konserlerin 20 Ağustos Cumartesi akşamı gerçekleşen kısmında ise Samet Burak Ay ve Elif Buse Doğan sahnedeydi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen konsere Belediye Başkanı Süleyman Acar ve Kaymakam Can Aksoy da katıldı. Acar ve Aksoy, sanatçılara plaketlerini verdi.

Konserler devam edecek

Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, konserlere katılan sanatçılara, yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkürlerini sunarken, konserlerin ve sürprizlerin devam edeceğini anlattı.

Acar, "15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanımızı ve Millet Bahçemizde düzenlemiş olduğumuz konserlerde bu alanları bizlere kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy da konuk sanatçılara ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

Haber: Osman Karaslan