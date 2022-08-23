Olay, 21 Ağustos 2022 günü akşam 19.00’da merkeze bağlı Yazla köyünde meydana geldi.

7 yaşındaki Berzan Ç.’yi evde ve çevrede bulamayan aile, durumu 112’ye bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbar üzerine bölgeye personellerle birlikte iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar, güvenlik korucuları, JASAT ekibi, olay yeri inceleme ekibi, gece görüş özelliği olan dron ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

7 saatlik çalışma sonrası kamyonun altına bulundu

Vatandaşların da destek verdiği 7 saatlik arama çalışmasında, Berzan Ç., aynı köyde bulunan bir kamyonun şaft kısmında uyurken bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Berzan, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.