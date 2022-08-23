Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 12:14Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kaybolan çocuk, kamyonun altında uyurken bulundu
Muş’un Yazla köyünde kaybolan 7 yaşındaki Berzan Çağlayan isimli çocuk, jandarma ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bir kamyonun altında uyurken bulundu.
Olay, 21 Ağustos 2022 günü akşam 19.00’da merkeze bağlı Yazla köyünde meydana geldi.
7 yaşındaki Berzan Ç.’yi evde ve çevrede bulamayan aile, durumu 112’ye bildirerek kayıp ihbarında bulundu.
Muş İl Jandarma Komutanlığı'na yapılan ihbar üzerine bölgeye personellerle birlikte iz takip köpeği, gece görüşlü zırhlı araçlar, güvenlik korucuları, JASAT ekibi, olay yeri inceleme ekibi, gece görüş özelliği olan dron ve AFAD ekipleri yönlendirildi.
7 saatlik çalışma sonrası kamyonun altına bulundu
Vatandaşların da destek verdiği 7 saatlik arama çalışmasında, Berzan Ç., aynı köyde bulunan bir kamyonun şaft kısmında uyurken bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılan Berzan, jandarma ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.
Etiketler: Muş
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