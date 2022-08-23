Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:44Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Genç hemşire görevi başında hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]
Mardin'in Dargeçit Devlet Hastanesinde görevli hemşire, hastaya müdahale ederken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Dargeçit ilçe Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetlerinden görevli olan 23 yaşındaki hemşire Canan Sayhan, görevi sırasında gittiği hastaya müdahale ederken bir anda bilinç kaybı yaşayarak yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının yardımına koştuğu Sayhan’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.
Dargeçit Devlet Hastanesindeki müdahalesi sonrası Sayhan, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorlar tüm müdahalesine rağmen Sayhan, kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Sayhan için Dargeçit Devlet Hastanesi bahçesinde cenaze törenini düzenlendi. Sayhan, törenin ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
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