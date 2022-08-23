Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Aydın’da 73 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotograf: İHA]
Aydın’ın Söke ilçesinde iki ayrı operasyonda 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Söke ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı geldi.
Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen lastik botlar durdurulurken 73 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Aydın
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