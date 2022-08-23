Söke ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı geldi.

Sahil Güvenlik tarafından tespit edilen lastik botlar durdurulurken 73 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.