Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
[Fotograf: İHA]
Mersin'in Yenişehir ilçesinde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün adı öğrenilemeyen otomobil ile B.Y. idaresindeki otomobil, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürüklenen araçlar, kaldırıma çarparak durabildi.
İsmi belirlenemeyen araç sürücüsü kazanın ardından yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan aynı otomobildeki B.Y, E.Ş, C.A, B.A. ve Meryem Arpacı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Arpacı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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