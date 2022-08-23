Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü
[Fotograf: AA]
Aksaray'da otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Abdülhamit Alp idaresindeki otomobil, Laleli Mahallesi 79. Cadde'de park halindeki kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücü Alp ile otomobildeki Beyza Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayı duyarak olay yerine gelen Alp'in yakınları sinir krizi geçirdi.
Alp ile Öztürk'ün cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray
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