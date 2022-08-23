Abdülhamit Alp idaresindeki otomobil, Laleli Mahallesi 79. Cadde'de park halindeki kamyona çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Alp ile otomobildeki Beyza Öztürk, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Alp'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Alp ile Öztürk'ün cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.