Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 11:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da 65 şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Çorum'da bir araçta 65 şişe kaçak içki ele geçirildi.
Çorum'da kaçak içki üretimi ve ticareti yapan şüpheli, İl jandarma Komutanlığı ekiplerince takibe alındı.
Teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliye ait araç, Çorum-Amasya karayolu Kuşsaray köyü yakınlarında durduruldu.
Araçta yapılan aramada farklı markalara ait sahte bandrollü 65 şişe kaçak viski ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçak İçki
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