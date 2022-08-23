Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: DHA
150 bin liralık yağ hırsızlığına 3 tutuklama
[Fotograf: DHA]
Van'da depodan 150 bin liralık yağ çaldıkları belirlenen 4 şüpheli, 72 saatlik kamera görüntüsünün incelenmesiyle yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesindeki depodan 150 bin liralık yağ çalındığını belirledi. Ekipler, kapsamlı çalışmalarında, 72 saatlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Kimlikleri ile adreslerinin belirlenmesinin ardından düzenlenen operasyonda 4 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ise 264 litre yağ ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 1'i ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Çalınan yağlar sahibine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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