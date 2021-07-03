Acar, Kazımkarabekir Caddesi'ndeki esnafı ziyaret ederek taleplerini dinledi. İş yerlerine alış veriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden Acar, koronavirüs tedbirlerine uyulmasını istedi.

Acar, burada yaptığı açıklamada, kısıtlamaların kaldırılmasının ardından esnafın işlerinin düzelmeye başlamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Belediye olarak her zaman esnafın yanında olacaklarını anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Ziyaretlerimizde Kızılcahamam için yaptığımız çalışmalar ve önümüzdeki dönemlerde hayata geçireceğimiz projelerimizi de anlatma fırsatı buluyoruz. Çünkü hemşehrilerimizle bütünleşerek yapılacak hizmetlerin daha verimli ve daha isabetli olacağını biliyoruz. Esnafımızla işleri hakkında konuşuyoruz. Onların bizlerden beklentilerini dinliyoruz. Biz de kendimizi anlatma fırsatı buluyoruz. Ziyaretlerimiz çok olumlu geçiyor. Belediyemizi ilgilendiren konularda istişare ederek varsa yapılacak, onları çözüme kavuşturuyoruz. Salgında normalleşme sürecindeyiz. Esnafımızın da sıkıntılarının farkındayız. Bizleri güler yüzüyle karşılayan esnafımıza misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum."