5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, Kayseri'de start aldı.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maraton, VK etabıyla başladı.

VK etabı, uluslararası standartlarda bir koşu olmasının yanında, dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en yüksek dikey koşusu olma özelliğini taşıyor.

Atletler bu etapta, 2 bin 350 metre irtifadan başlayıp, zorlu kayalıklar üzerinde bin metre tırmanma koşusuyla Erciyes'in 3 bin 335 rakımlı bitiş noktasına ulaşmak için mücadele etti. Yaklaşık 4 saat sürmesi beklenen etap, öğleden sonra tamamlanacak.

Yarışlar, yarın yapılacak 64K, 25K ve 12K etaplarıyla sona erecek.

Maratona Türkiye'nin yanı sıra, ABD, Rusya, Güney Afrika, Sırbistan, İngiltere, Danimarka, İsveç, Ukrayna ve İran'dan 250 atlet katılıyor.​​​​​​