Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, T.C. Bükreş Büyükelçiliği iş birliğiyle Romanya’daki bütün bakanlıklarda görevli kamu çalışanlarına yönelik başlatılan ve 285 katılımcının yer aldığı Türkçe kurslarının ikinci dönemi başarıyla tamamlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan T.C. Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz, 2021 yılının aynı zamanda Türkiye-Romanya arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşmasının imzalanmasının onuncu yıl dönümü olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Aramaz, bu bağlamda Romanya’da Türkiye’nin, Türkçenin ve Türk kültürünün tanıtılması için diğer kurumların yanında Yunus Emre Enstitüsü ortaklığıyla hayata geçirilen muhtelif projelerden birinin kamu personeline yönelik Türkçe kursları olduğunu, bunun başarıyla uygulanmasından ve kursiyerlerin memnuniyet düzeyinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Kursların çevrim içi hale gelmesinin çok daha geniş kitlelere hitap etmenin yolunu açtığını ifade eden Bükreş Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mustafa Yıldız ise, “Romanya kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kursu projemizi T.C. Bükreş Büyükelçiliğimiz ile başlattık. İlgi tahminimizin üstünde seyrediyor. Mart ayı başında başladığımız Türkçe kursumuzun şimdi ikinci dönemini tamamladık. Kurslarımız alanında uzman Türk okutmanlarca veriliyor ve verilmeye de devam edilecek. Kursiyerlerimiz hem Türkçe öğreniyor hem de Türk kültürünü bizzat bir Türk’ten öğreniyorlar. Derslerde, Yunus Emre Enstitüsü bünyesinde kurulan Dijital Kültür Merkezimizce hazırlanan materyaller de derslerimizde kullanılıyor” ifadelerine yer verdi.

Türkiye’de Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen “Yunus Emre ve Türkçe Yılı” münasebetiyle Türkçe öğretimi seferberliğine başladıklarını da sözlerine ekleyen Yıldız, “Kamu çalışanlarına yönelik Türkçe kurslarının yanında mevcut kurslarımıza Romanya’da Enstitünün bulunmadığı şehirlerden, hatta Türkiye’de ikamet eden Rumenler ve Moldovalılardan da talepler alıp kurslarımıza dâhil ediyoruz. Ayrıca eylül ayında yeni açılımlar başlatıp sevgi ve barış dili olan Türkçeyi daha geniş kitlelere ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

Romanya’da 2011'den bu yana faaliyet gösteren Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, önceki dönemde yerli ve yabancı diplomatlara, ayrıca Türkiye ve Romanya arasındaki “İkili Askerî Eğitim ve İş Birliği Anlaşması” kapsamında Romanya Savunma Bakanlığı personeline yönelik Türkçe kurslarını da başarıyla devam ettiriyor.

Küresel salgın koşullarına hızlı bir şekilde uyum sağlayarak faaliyetlerine internet üzerinden ve sosyal medyadan devam eden Bükreş Yunus Emre Enstitüsü, düzenlediği Türkçe kursları ve kültürel yarışmalarla Türkçeyi, Türk kültürünü, sanatını ve tarihini dost ve kardeş Romanya’da tanıtmaya devam ediyor.

Yunus Emre Enstitüsü hakkında

Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını tanıtmak ve bu alanda yurt dışında her türlü hizmeti vermek amacıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin tanıtımı noktasında büyük bir görevi üstlenmektedir.

Tüm dünyada 62 merkezi bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe öğretiminden kültür-sanat etkinliklerine, Türkoloji projelerinden bilimsel iş birliği anlaşmalarına ve kültürel diplomasi faaliyetlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede çalışmaları bulunmaktadır.

Enstitü, Türkiye’nin uluslararası alanda bilinirliğini, güvenilirliğini ve itibarını artırmak misyonuyla hareket ederken dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran ve Türkiye’ye dost insan sayısını artırmayı hedeflemektedir.

Detaylı bilgi için: https://www.yee.org.tr/tr/kurumsal/yunus-emre-enstitusu