Trabzon Valiliğinin himayelerinde, Trabzon Liman Başkanlığının koordinesinde Faroz Limanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar, yağlanmış bir direğin ucundaki bayrağı kaparak birinci olmak ve en havalı düşüşü gerçekleştirerek jüriyi etkilemek için kıyasıya mücadele etti.

Çok sayıda vatandaşın karadan izlediği etkinlikte, tekneleriyle denize açılan vatandaşlar da yarışlara ilgi gösterdi.

Yüzme yarışı, suda ördek yakalama ve su jetli uçan adam gösterileriyle başlayan etkinlikte, yağlı direk yarışlarına katılan 75 katılımcı, bu yıl uzunluğu 12 metreye çıkarılan ve yağa bulanmış haldeki 40 derecelik bir açıyla yerleştirilen kütüğün ucunda bulunan Türk bayrağını almaya çalıştı.

Kıyasıya geçen mücadeleler sonunda Türk bayrağını almayı başaran Yunus Emre Kul, yarışların kazananı oldu. Kamuran Erdoğan ise en havalı düşüşü gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Trabzon Liman Başkanı Muhammet Özçelik, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 95'nci yılını kutlamanın sevincini yaşadıklarını belirtti.

Özçelik, Kabotaj Kanunu'nun imtiyazların sona ermesini sağlaması nedeniyle denizciliğin gelişmesi adına önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Deniz ticareti, ulaşımı ve kültürünün daha da gelişeceği bir gelecek dileğiyle denizlerdeki bağımsızlığımızın simgesi Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Trabzon Deniz Kuvvetleri Komutanı Deniz Albay Mustafa Doğan, Trabzon Gençlik ve Spor Müdürü Birdal Öztürk, Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon Liman Başkanı Muhammet Öztürk, Trabzon Liman İşletme Müdürü Muzaffer Ermiş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ahmet Adanur, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanı Ayhan Pala ve çok sayıda vatandaş katıldı.