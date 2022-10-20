Erzincan'da kışa sayılı günler kala bazı marangozlar köylü vatandaşların genellikle kar küremede kullandıkları kar küreklerinin yapımını hızlandırdı.

Marangozlar şimdiden yaptıkları kar küreklerini en fazla ocak ayında satıyor.

Kar küreği sapı imal eden Marangoz İlhan Tekbıyık, "Kış için yapmış olduğumuz ahşap kar küreklerinin yerine de plastikler çıktı. Şimdi biz sadece onların saplarını yapıyoruz. Satışlar her yıl azalıyor. Önceki yıllar göre azalma var. Şimdilerde sadece balta sapı, kürek sapı gibi ağaçtan saplar yapıyoruz. Önümüzdeki seneler içinde hazırlık yapıyoruz" dedi.