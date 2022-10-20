Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:33Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kış öncesi kar kürekleri yapılmaya başlandı
[Fotograf: İHA]
Erzincan'da kış önsesi marangozlar tarafından kar küreği yapımına başlandı.
Erzincan'da kışa sayılı günler kala bazı marangozlar köylü vatandaşların genellikle kar küremede kullandıkları kar küreklerinin yapımını hızlandırdı.
Marangozlar şimdiden yaptıkları kar küreklerini en fazla ocak ayında satıyor.
Kar küreği sapı imal eden Marangoz İlhan Tekbıyık, "Kış için yapmış olduğumuz ahşap kar küreklerinin yerine de plastikler çıktı. Şimdi biz sadece onların saplarını yapıyoruz. Satışlar her yıl azalıyor. Önceki yıllar göre azalma var. Şimdilerde sadece balta sapı, kürek sapı gibi ağaçtan saplar yapıyoruz. Önümüzdeki seneler içinde hazırlık yapıyoruz" dedi.
Etiketler: Erzincan
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