Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı
[Fotograf: AA]
Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, istihbarat çalışmalarının ardından Manavgat'ta 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Aramalarda farklı miktarlarda esrar, sentetik uyuşturucu, kenevir tohumu, ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve 61 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Antalya Kaçakçılık
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