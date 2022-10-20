Gönen ilçesinde eylülün ilk haftasında hasadına başlanılan hünnap meyvesinin hasadı devam ediyor.

İlçede önemli bir alternatif ürün haline gelen hünnap, yetiştiriciler tarafında kısa sürede benimsenerek üretimi arttı. Üretimi 40 dekarlık alanda gerçekleşen hünnabın kilogram fiyatı bu sene 25 lira olarak belirlendi.

Hünnap meyvesi taze olarak tüketilmekle birlikte, pekmez, sirke, ezme ve hünnap kurusu yapılarak katma değeri artırılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel, sezonun yakından takip edileceğini, hünnap meyvesinin üretim alanı ve veriminin artırılması için bilgilendirme ve saha çalışmalarının süreceğini söyledi.