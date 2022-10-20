Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki çalışmalar sonrası bir adrese düzenledikleri operasyonda, Y.D. ve M.Ç'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada, 3 kilogram esrar ele geçirildi.

Benzer suçlardan aranma ve kayıtlarının olduğu öğrenilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.