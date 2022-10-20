Hafifliği, doğallığı ve sindirim kolaylığıyla şeker, çikolata ve baklavaya alternatif lezzet sunan İzmit pişmaniyesi, 100'den fazla çeşidiyle ağızları tatlandırıyor.

Yaklaşık 6 ay önce hasat edilen tıbbi nane ve biberiyeyle buluşturulan pişmaniye, vatandaşlar tarafından beğeniliyor.

"Ormanya" markasıyla piyasaya sürülen tıbbi nane ve biberiyeli pişmaniyeler, aromasıyla ağızlarda farklı bir tat bırakıyor.

Şeker, un ve yağdan yapılan tel tel ve pamuk görünümündeki naneli ve biberiyeli pişmaniyeler, Türkiye'nin çeşitli illerinden de ilgi görüyor.