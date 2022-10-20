Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te mantar toplarken kaybolan kişi bulundu
[Fotograf: AA]
Karabük'te dün ormanlık alanda mantar toplarken kaybolan kişiye, arama çalışmaları sonucunda ulaşıldı.
Keltepe Karaağaç mevkisinde dün arkadaşlarıyla ormanlık alana mantar toplamaya giden Coşkun Savcı'dan bir süre sonra haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE, Nilüfer Arama Kurtarma ve orman işletme ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Savcı'nın bulunması için akşam saatlerinde arama çalışması başlattı. Ormanlık alanda her yere bakan ekipler, Yenice ilçesindeki Cipdere bölgesinde Savcı'yı buldu.
Sağlık durumu iyi olan Savcı'nın mantar toplarken arkadaşlarından ayrıldığı, daha sonra karanlıkta yolunu kaybettiği öğrenildi.
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