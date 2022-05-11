Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz, kentle özdeşleşen gıda ürünlerinin coğrafi işaretle tescillenmesine, katma değerinin artırılmasına, bölgesel kalkınmaya katkı sağlamasına destek olduklarını söyledi.

Kırşehir'in "süla kabağı" yemeği için Eylül 2021'de Türk Patent ve Marka Kurumuna başvurduklarını anlatan Yılmaz, sundukları belgelerin incelenmesi ve yapılan değerlendirme sonucu yemeğin coğrafi işaret tescili aldığını vurguladı.

Kaburga etinden yapılan Süla kabağının içinde acı, tatlı ve koruk suyu bulunuyor.